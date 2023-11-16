Матч "Маккаби" и "Заря" пройдет в Сербии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил выбор стадиона, который примет перенесенный поединок третьего тура группового раунда Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Заря".

Также на этом стадионе израильский клуб сыграет поединок шестого тура ЛК против бельгийского "Гента".

Согласно информации с официального сайта УЕФА, матчи против "Зари" и "Гента" израильский клуб проведет в Бачке-Тополе (Сербия), на стадионе "ТСЦ Арена". На нем играет местная команда, которая участвует в групповом турнире Лиги Европы. Стадион может вместить 4500 зрителей.

Видео дня

Напомним, ранее УЕФА пошел навстречу "Маккаби" Тель-Авив и перенес матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций против "Зари" с 26 октября на 25 ноября из-за войны Израиля с Палестиной. Стоит отметить, что луганский клуб выступал против переноса этой игры.

Добавим, что матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций "Зари" против "Маккаби" завершился победой израильского клуба со счетом 3:1. Номинальной домашний поединок из-за войны в Украине луганский клуб играл в Польше.

В турнирной таблице группы В лидирует с 10 очками бельгийский "Гент". На второй строчке с 6 баллами идет "Маккаби". "Заря" набрала 4 очка и занимает третье место. На последней строчке в квартете идет исландский "Брейдаблик" - 0 очков.

Вас также могут заинтересовать новости: