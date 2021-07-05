УЕФА презентовал новый официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата Европы-2020. Его назвали Uniforia Finale.

"Красота в чистом виде", - напечатали текст в заметке возле изображения мяча на официальной странице УЕФА в Twitter.

Поединки стадии 1/2 финала Евро-2020 пройдут 6 и 7 июня.

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Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.