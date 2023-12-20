Виктор Скрипник расторг контракт с полтавской "Ворсклой" по обоюдному согласию сторон.

Украинский специалист Виктор Скрипник покинул должность главного тренера "Ворсклы".

Соглашение было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Скрипник работал в "Ворскле" с июля 2022 года. На зимнюю паузу полтавчане ушли на седьмой позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе команды 23 очка.

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По информации СМИ, до конца сезона полтавской "Ворсклой" в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Сергей Долганский.

Новым место работы Виктора Скрипника стал "Металлист 1925". 54-летний специалист подписал с харьковским клубом контракт на три сезона, сообщает пресс-служба "желто-синих".

В тренерский штаб Скрипника в "Металлисте 1925" войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев, с которыми он работал в своих предыдущих клубах. Кроме того, продолжат работу уже в штабе Скрипника Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин, ранее работавшие в харьковском клубе.

Предыдущий наставник "Металлиста 1925" Олег Голодюк также останется работать в структуре клуба.

Добавим, что "Металлист 1925" станет третьим украинским клубом в тренерской карьере Скрипника. Помимо полтавской "Ворсклы" он ранее также возглавлял луганскую "Зарю".

В турнирной таблице УПЛ "Металлист 1925" занимает 12-е место. В активе харьковской команды 15 набранных очков. От зоны вылета команду отделяет всего три очка.

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