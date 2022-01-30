Полузащитник донецкого "Шахтера" Данило Игнатенко вторую часть сезона проведет во французской Лиге 1.
Футболист на правах аренды будет выступать в составе одного из аутсайдеров французского первенства - "Бордо". Эту информацию официально подтвердил французский клуб.
В соглашении присутствует пункт о том, что при определенных условиях "жирондинцы" смогут выкупить 24-летнего полузащитника.
В первой части сезона Игнатенко провел 15 матчей в составе "Днепра-1" под руководством Игоря Йовичевича, отметившись тремя забитыми голами.
"Бордо" является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Кубка Франции и трехкратным обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги.
Читайте также"Звонили из Ман Сити и других серьезных клубов": Суркис предсказывает великое будущее таланту ДинамоНа данный момент "Бордо" расположился на 17-м месте французского чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.
Даниил Игнатенко: карьера
- Игнатенко является воспитанником запорожского футбола и выступал за "Металлург" (11 матчей, 1 гол) до того, как в 2016 году подписал контракт с "Шахтером".
- Данило на правах аренды выступал за "Мариуполь" и "Ференцварош" (стал чемпионом Венгрии).
- С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1". В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины).