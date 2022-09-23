Футболист заключил с донецком клубом контракт на пять лет.

Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина перебрался в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

25-летний футболист подписал контракт с "Шахтером" сроком на 5 лет. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

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За "горняков" Егор Назарина будет играть под 29-м номером.

Стоит отметить, что на юношеском уровне Назарина выступал в составе киевского "Динамо".

На профессиональном уровне Назарина дебютировал в конце сезона 2016/17 в составе "Днепра". Зимой 2018-го он перебрался в бельгийский "Антверпен", но закрепиться в Лиге Жупиле не сумел. В конце концов вернулся в Украину, где защищал цвета львовских "Карпат" и "Зари".

В составе луганской "Зари" Назарина выступал с 2020 года и был капитаном команды. Всего за луганчан футболист провел 59 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Напомним, после четырех туров "Шахтер" с 10 очками занимает второе место в таблице УПЛ. Следующий матч "горняки" проведут 1 октября с харьковским "Металлистом".

Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" подписало 22-летнего воспитанника нидерландского ПСВ Джастина Лонвейка.

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