Джастин Лонвейк является воспитанником нидерландского ПСВ.

Киевское "Динамо" подписало полузащитника "Виборга" Джастина Лонвейка.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

22-летний нидерландский футболист подписал контракт с украинским клубом сроком на пять лет.

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По информации СМИ, киевляне заплатили за Лонвейка 2 миллиона евро.

Отмечается, что Джастин может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре полузащиты. Лонвейк является достаточно габаритным игроком - его рост составляет 189 сантиметров.

Лонвейк является воспитанником нидерландского ПСВ. Успел поиграть за "Утрехт", из которого отправлялся в аренду в датский "Виборг". В июле 2021 года стал полноценным игроком датского клуба.

В текущем сезоне за "Виборг" Джастин сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

У Лонвейка также есть опыт выступлений за юношеские сборные Нидерландов. В команде U-19 он провел 9 игр.

Портал Transfermarkt оценивает Джастина Лонвейка в 700 тысяч евро.

Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" хочет усилить линию атаки форвардом турецкого "Фенербахче" Сердаром Дурсуном.

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