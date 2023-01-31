Нападающий молодежной сборной Венесуэлы Кевин Келси перешел в донецкий "Шахтер".
Как сообщает пресс-служба "горняков", 18-летний футболист подписал контракт с украинским клубом, который будет действовать до 2028 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
Келси является воспитанником венесуэльского футбольного клуба "Минерос". За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
В январе 2023 года Кевин присоединился к уругвайскому клубу "Бостон Ривер", однако за команду не играл.
На данный момент талантливый форвард находится в лагере сборной Венесуэлы U-20 на молодежном Чемпионате Южной Америки.
За молодежную сборную Венесуэлы Келси сыграл 5 матчей и забил 2 гола.
Стоит отметить, что Келси не типичный форвард для "Шахтера". Рост 18-летнего форварда в настоящее время составляет 193 сантиметра. В последние годы из высоких нападающих в донецком клубе были только Бланко-Лещук, Гладкий, Лукарелли и Брандао, но ни один из них не дотягивал до 190 сантиметров. Все остальные нападающие были среднего роста до 185 см.
Тем не менее, несмотря на высокий рост, Келси нельзя назвать типичным таргетменом-столбом. Он достаточно техничный нападающий и имеет прекрасную скорость. Любит играть на опережение, но при этом тоже довольно неплохо откликается на фланговые подачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кевина Келси в 100 тысяч евро.
Напомним, Кевин Келси стал третьим новичком "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Ранее "горняки" подписали Георгия Гочолейшвили и вернули Ярослава Ракицкого.