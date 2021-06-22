Миккель Дуэлунд так и не смог закрепиться в столичной команде.

Легионер из киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд на правах аренды присоединился к клубу НЕК Неймеген из Нидерландов.

Об этом сообщает официальный сайт НЕК.

23-летний полузащитник будет выступать за НЕК на правах аренды один сезон. У клуба с Неймегена будет опция выкупа атакующего хавбека.

"Я счастлив быть в Неймегене. Завтра первая тренировка, так что хорошо, что я могу присоединиться к команде с первого момента сборов. Я реально с нетерпением жду матчей Эредивизии с НЕК и надеюсь сыграть в этом важную роль. Я слышал много хороших историй про клуб и не могу дождаться, чтобы начать игру", - поделился впечатлениями от перехода Дуэлунд.

Немецкий сайт Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодежной сборной Дании в 1,5 миллиона евро.

Читайте такжеЗвезда Динамо Цыганков рассказал, почему в детстве отказал Шахтеру (видео)

Миккель Дуэлунд: карьера в "Динамо"

Дуэлунд перешел в "Динамо" в августе 2018 года, став первым датским футболистом в чемпионате Украины.

Из-за многочисленных травм (шесть за два с половиной года) датчанин так и не смог закрепиться в составе киевского клуба.

Всего он провел за киевский клуб 26 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне он выходил на поле только 4 раза.

Контракт Дуэлунда с "Динамо" действует до лета 2023 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин