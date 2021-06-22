Легионер из киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд на правах аренды присоединился к клубу НЕК Неймеген из Нидерландов.
Об этом сообщает официальный сайт НЕК.
23-летний полузащитник будет выступать за НЕК на правах аренды один сезон. У клуба с Неймегена будет опция выкупа атакующего хавбека.
"Я счастлив быть в Неймегене. Завтра первая тренировка, так что хорошо, что я могу присоединиться к команде с первого момента сборов. Я реально с нетерпением жду матчей Эредивизии с НЕК и надеюсь сыграть в этом важную роль. Я слышал много хороших историй про клуб и не могу дождаться, чтобы начать игру", - поделился впечатлениями от перехода Дуэлунд.
Немецкий сайт Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодежной сборной Дании в 1,5 миллиона евро.
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Миккель Дуэлунд: карьера в "Динамо"
- Дуэлунд перешел в "Динамо" в августе 2018 года, став первым датским футболистом в чемпионате Украины.
- Из-за многочисленных травм (шесть за два с половиной года) датчанин так и не смог закрепиться в составе киевского клуба.
- Всего он провел за киевский клуб 26 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне он выходил на поле только 4 раза.
- Контракт Дуэлунда с "Динамо" действует до лета 2023 года.
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