Жоан Пеглоу будет играть за "Днепр-1" на правах аренды.

СК "Днепр-1" усилил состав перед стартом весенней части сезона. Новичком лидера украинской Премьер-лиги стал бразильский вингер Жоан Пеглоу.

Воспитанник "Интернасьонала" перешел в украинский клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа, сообщает официальный сайт СК "Днепр-1".

"Прежде всего, я благодарен всем за теплый прием здесь. Я счастлив быть здесь. Надеюсь поскорее набрать форму и отдавать от себя команде все лучшее.

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Я очень много работал во время каникул, когда был дома и сейчас практически вышел на оптимальные кондиции. Я такой человек, что очень тщательно слежу за собой: и в работе, и в питании - поэтому сейчас в порядке.

Я очень хочу помочь команде достичь всех поставленных целей, мечтаю выиграть чемпионство", - приводит слова Пеглоу официальный сайт "Днепра-1".

Отмечается, что Пеглоу способен закрыть несколько позиций. Бразилец может сыграть как в центре полузащиты, так и на левом фланге. Кроме того, у него уже есть опыт выступлений в Европе, Жоан защищал цвета португальского "Порту". Также Пеглоу выступал за бразильский "Атлетико Гойяненсе".

В 2019 году в составе сборной Бразилии Жоан Пеглоу выиграл чемпионат мира до 17 лет, на котором забил три гола.

В общей сложности за юношеские сборные Бразилии Жоан провел 21 матч и забил 10 мячей.

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" подписал участника ЧМ-2022 по футболу в составе сборной Коста-Рики Рональда Матаррита.

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