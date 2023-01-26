Английский клуб заинтересован в подписании украинского форварда Артема Довбика.

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик может перейти из "Днепра-1" в английский "Эвертон", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.

Как сообщает издание The Sun, руководство "ирисок" рассчитывает продать Энтони Гордона в "Ньюкасл" и на вырученные деньги оформить несколько трансферов.

В частности, "Эвертон" планирует приобрести нападающего, чтобы усилить линию атаки. Отмечается, что "ириски" рассматривают две кандидатуры на эту позицию: форварда "Днепра-1" Артема Довбика и нападающего "Шеффилда" Илимана Ндиайе. Однако, "клинки" не собираются прощаться с нападающим, поскольку планируют вернуться в АПЛ.

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Таким образом, форвард сборной Украины является едва ли не приоритетной целью "Эвертона" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 22 матча за "Днепр-1" во всех турнирах, записав себе в актив 16 голов и 4 голевых передачи.

По информации СМИ, "Днепр-1" готов продать своего форварда за 20 миллионов евро. При этом, половина этих денег достанется датскому "Мидтьюлланду", который владеет половиной прав на нападающего сборной Украины.

Напомним, "Эвертон" занимает предпоследнее, 19 место, в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в активе.

Ранее руководство "ирисок" из-за неудовлетворительных результатов отправило в отставку главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

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