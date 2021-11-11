Стивен Джеррард возвращается в английскую Премьер лигу.

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард возвращается в английскую Премьер лигу.

Футбольный клуб "Астон Вилла" объявил на своем официальном сайте о назначении Стивена Джеррарда новым главным тренером первой команды.

Согласно информации от пресс-службы "львов", клуб сумел договориться с "Рейнджерс" о компенсации за тренера. Детали контракта не указано, сообщалось, что он будет подписан на 2,5 года.

Стивен Джеррард прокомментировал свое назначение главным тренером бирмингенского клуба, отметив великую историю "Виллы".

"Астон Вилла - клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал их новым главным тренером.

В моих беседах с Нассефом, Уэсом и остальными членами Совета стало очевидно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, и я с нетерпением жду возможности помочь им в достижении их целей", - сказал Джеррард.

Читайте такжеЧерез Геную в Милан? Чего ждать от Шевченко в его новом футбольном клубеТакже специалист выразил благодарность своему бывшему клубу - шотландскому "Рейнджерс".

"Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с Рейнджерс, за предоставленную мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом. Помочь им завоевать рекордное 55-е чемпионство в ШПЛ всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем", - добавил Стивен.

Предыдущим тренером "Астон Виллы" был Дин Смит. Шотландский специалист руковолил командой с октября 2018 года. За период своей работы, Смит смог вернуть "Астон Виллу" в английскую Премьер лигу, а также вывести в финал Кубка английской лиги, где они проиграли "Манчестер Сити".

Стивен Джеррард: карьера

С 8 лет воспитывался в академии "Ливерпуля". В 1998 году дебютировал в основном составе команды.

В составе "Ливерпуля" сыграл более 700 матчей, в которых забил почти две сотни голов.

С "Ливерпулем" выигрывал дважды Кубок Анлии, трижды Кубок Лиги, дважды Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и дважды Суперкубок УЕФА.

В 2015 году покинул "Ливерпуль", проведя сезон в американском "Лос-Анджелес Гэлакси".

С 2017 по 2018 год Джеррард работал с командой "Ливерпуля" в возрасте до 19 лет.

В 2018-м он возглавил "Рейнджерс" и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

Автор: Владимир Медяник