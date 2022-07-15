Андрей Тотовицкий вернулся в донецкий "Шахтер".

Полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

О переходе 29-летнего в стан "горняков" сообщил официальный сайт "Колоса".

По данным авторитетного портала Transfermarkt, "Колос" заработал на продаже своего игрока 700 тысяч евро.

Стоит отметить, что "Колос" подписал Тотовицкого зимой на правах свободного агента, однако из-за войны в Украине хавбек так и не смог провести за коваливский клуб ни одного официального матча.

В первой части прошлого сезона Андрей Тотовицкий выступал в "Десне". В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, прошлый розыгрыш УПЛ был досрочно завершен из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. "Шахтер" завершил сезон на первом месте и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги запланирован на 23 августа.

Андрей Тотовицкий: карьера

В сезоне 2009/2010 Тотовицкий был в структуре "Динамо", придя из академии РВУФК, однако следующим летом он перешел в "Шахтер" и пробыл на контракте у "горняков" 10 лет.

За это время атакующий полузащитник не сумел закрепиться в донецком клубе, проведя большинство времени в арендах. За "Шахтер" Андрей отыграл лишь 7 матчей в рамках чемпионата Украины.

Тотовицкий сдавался в аренды в "Мариуполь", луганскую "Зарю" и бельгийский "Кортрейк". В 2020 году усилил черниговскую "Десну".

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