Украинская Премьер-лига сообщила дату старта нового сезона чемпионата Украины по футболу.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, сезон УПЛ-2023/24 стартует 29 июля.
Также УПЛ представила календарь матчей первого круга чемпионата.
Гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" в первом туре сыграют против "Металлиста 1925" и "Миная" соответственно. Серебряный призер прошлого сезона УПЛ "Днепр-1" в 1-м туре нового сезона сыграет против полтавской "Ворсклы", а луганская "Заря", завоевавшая бронзу в прошлом сезоне, в первом туре померяется силами с "Рухом".
Первое украинское Классическое дерби болельщики в новом сезоне смогут увидеть в 13 туре - "Динамо" примет "Шахтер" на своем поле. Ориентировочная дата - 4 ноября.
Календарь матчей первого круга УПЛ
1-й тур
29 июля
- "Металлист 1925" - "Шахтер"
- "Рух" - "Заря"
- "Динамо" - "Минай"
- "Ворскла" - "Днепр-1"
- "Александрия" - "Кривбасс"
- "Оболонь" - "Колос"
- ЛНЗ - "Черноморец"
- "Верес" - "Полесье"
2-й тур
5 августа
- "Верес" - "Шахтер"
- "Рух" - "Ворскла"
- "Оболонь" - "Динамо"
- "Заря" - "Кривбасс"
- "Днепр-1" - "Полесье"
- "Александрия" - "Металлист 1925"
- "Минай" - ЛНЗ
- "Колос" - "Черноморец"
3-й тур
12 августа
- "Шахтер" - "Александрия"
- "Полесье" - "Рух"
- "Динамо" - "Металлист 1925"
- "Ворскла" - "Заря"
- "Минай" - "Днепр-1"
- "Кривбасс" - ЛНЗ
- "Колос" - "Верес"
- "Черноморец" - "Оболонь"
4-й тур
19 августа
- "Кривбасс" - "Шахтер"
- "Рух" - "Колос"
- "Черноморец" - "Динамо"
- "Заря" - "Александрия"
- "Днепр-1" - "Оболонь"
- "Верес" - "Ворскла"
- "Металлист 1925" - "Минай"
- ЛНЗ - "Полесье"
5-й тур
26 августа
- "Колос" - "Шахтер"
- "Рух" - "Днепр-1"
- "Динамо" - "Верес"
- "Минай" - "Заря"
- "Ворскла" - "Черноморец"
- "Александрия" - "Полесье"
- "Оболонь" - "Кривбасс"
- ЛНЗ - "Металлист 1925"
6-й тур
2 сентября
- "Минай" - "Шахтер"
- "Рух" - "Металлист 1925"
- "Заря" - "Динамо"
- "Днепр-1" - ЛНЗ
- "Ворскла" - "Александрия"
- "Колос" - "Кривбасс"
- "Верес" - "Черноморец"
- "Полесье" - "Оболонь"
7-й тур
16 сентября
- "Шахтер" - "Оболонь"
- ЛНЗ - "Рух"
- "Динамо" - "Ворскла"
- "Металлист 1925" - "Заря"
- "Днепр-1" - "Колос"
- "Александрия" - "Минай"
- "Кривбасс" - "Верес"
- "Черноморец" - "Полесье"
8-й тур
23 сентября
- "Рух" - "Шахтер"
- ЛНЗ - "Динамо"
- "Заря" - "Днепр-1"
- "Ворскла" - "Кривбасс"
- "Александрия" - "Черноморец"
- "Полесье" - "Минай"
- "Металлист 1925" - "Колос"
- "Оболонь" - "Верес"
9-й тур
30 сентября
- "Шахтер" - "Ворскла"
- "Кривбасс" - "Рух"
- "Динамо" - "Александрия"
- "Черноморец" - "Заря"
- "Днепр-1" - "Металлист 1925"
- "Минай" - "Оболонь"
- "Колос" - "Полесье"
- "Верес" - ЛНЗ
10-й тур
7 октября
- "Заря" - "Шахтер"
- "Рух" - "Минай"
- "Полесье" - "Динамо"
- "Днепр-1" - "Верес"
- "Колос" - "Ворскла"
- ЛНЗ - "Александрия"
- "Кривбасс" - "Черноморец"
- "Оболонь" - "Металлист 1925"
11-й тур
21 октября
- "Шахтер" - ЛНЗ
- "Верес" - "Рух"
- "Динамо" - "Днепр-1"
- "Оболонь" - "Заря"
- "Ворскла" - "Полесье"
- "Александрия" - "Колос"
- "Металлист 1925" - "Кривбасс"
- "Черноморец" - "Минай"
12-й тур
28 октября
- "Черноморец" - "Шахтер"
- "Рух" - "Александрия"
- "Колос" - "Динамо"
- "Заря" - "Полесье"
- "Кривбасс" - "Днепр-1"
- "Ворскла" - "Металлист 1925"
- "Минай" - "Верес"
- ЛНЗ - "Оболонь"
13-й тур
4 ноября
- "Динамо" - "Шахтер"
- "Рух" - "Оболонь"
- "Верес" - "Заря"
- "Днепр-1" - "Александрия"
- "Минай" - "Ворскла"
- "Полесье" - "Кривбасс"
- ЛНЗ - "Колос"
- "Металлист 1925" - "Черноморец"
14-й тур
11 ноября
- "Шахтер" - "Днепр-1"
- "Черноморец" - "Рух"
- "Кривбасс" - "Динамо"
- "Заря" - ЛНЗ
- "Оболонь" - "Ворскла"
- "Александрия" - "Верес"
- "Колос" - "Минай"
- "Полесье" - "Металлист 1925"
15-й тур
25 ноября
- "Шахтер" - "Полесье"
- "Динамо" - "Рух"
- "Колос" - "Заря"
- "Днепр-1" - "Черноморец"
- "Ворскла" - ЛНЗ
- "Александрия" - "Оболонь"
- "Минай" - "Кривбасс"
- "Верес" - "Металлист 1925"
Напомним, чемпионом Украины по результатам прошлого сезона УПЛ стал донецкий "Шахтер". Второе место в итоговой турнирной таблице занял "Днепр-1", третьей финишировала "Заря". Киевское "Динамо" в прошлом сезоне УПЛ заняло лишь четвертое место.
Вылетели из УПЛ: "Ингулец", харьковский "Металлист" и "Львов". Новичками УПЛ стали: "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ Черкассы.