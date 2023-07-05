"Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в 13-м туре.

Украинская Премьер-лига сообщила дату старта нового сезона чемпионата Украины по футболу.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, сезон УПЛ-2023/24 стартует 29 июля.

Также УПЛ представила календарь матчей первого круга чемпионата.

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Гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" в первом туре сыграют против "Металлиста 1925" и "Миная" соответственно. Серебряный призер прошлого сезона УПЛ "Днепр-1" в 1-м туре нового сезона сыграет против полтавской "Ворсклы", а луганская "Заря", завоевавшая бронзу в прошлом сезоне, в первом туре померяется силами с "Рухом".

Первое украинское Классическое дерби болельщики в новом сезоне смогут увидеть в 13 туре - "Динамо" примет "Шахтер" на своем поле. Ориентировочная дата - 4 ноября.

Календарь матчей первого круга УПЛ

1-й тур

29 июля

"Металлист 1925" - "Шахтер"

"Рух" - "Заря"

"Динамо" - "Минай"

"Ворскла" - "Днепр-1"

"Александрия" - "Кривбасс"

"Оболонь" - "Колос"

ЛНЗ - "Черноморец"

"Верес" - "Полесье"

2-й тур

5 августа

"Верес" - "Шахтер"

"Рух" - "Ворскла"

"Оболонь" - "Динамо"

"Заря" - "Кривбасс"

"Днепр-1" - "Полесье"

"Александрия" - "Металлист 1925"

"Минай" - ЛНЗ

"Колос" - "Черноморец"

3-й тур

12 августа

"Шахтер" - "Александрия"

"Полесье" - "Рух"

"Динамо" - "Металлист 1925"

"Ворскла" - "Заря"

"Минай" - "Днепр-1"

"Кривбасс" - ЛНЗ

"Колос" - "Верес"

"Черноморец" - "Оболонь"

4-й тур

19 августа

"Кривбасс" - "Шахтер"

"Рух" - "Колос"

"Черноморец" - "Динамо"

"Заря" - "Александрия"

"Днепр-1" - "Оболонь"

"Верес" - "Ворскла"

"Металлист 1925" - "Минай"

ЛНЗ - "Полесье"

5-й тур

26 августа

"Колос" - "Шахтер"

"Рух" - "Днепр-1"

"Динамо" - "Верес"

"Минай" - "Заря"

"Ворскла" - "Черноморец"

"Александрия" - "Полесье"

"Оболонь" - "Кривбасс"

ЛНЗ - "Металлист 1925"

6-й тур

2 сентября

"Минай" - "Шахтер"

"Рух" - "Металлист 1925"

"Заря" - "Динамо"

"Днепр-1" - ЛНЗ

"Ворскла" - "Александрия"

"Колос" - "Кривбасс"

"Верес" - "Черноморец"

"Полесье" - "Оболонь"

7-й тур

16 сентября

"Шахтер" - "Оболонь"

ЛНЗ - "Рух"

"Динамо" - "Ворскла"

"Металлист 1925" - "Заря"

"Днепр-1" - "Колос"

"Александрия" - "Минай"

"Кривбасс" - "Верес"

"Черноморец" - "Полесье"

8-й тур

23 сентября

"Рух" - "Шахтер"

ЛНЗ - "Динамо"

"Заря" - "Днепр-1"

"Ворскла" - "Кривбасс"

"Александрия" - "Черноморец"

"Полесье" - "Минай"

"Металлист 1925" - "Колос"

"Оболонь" - "Верес"

9-й тур

30 сентября

"Шахтер" - "Ворскла"

"Кривбасс" - "Рух"

"Динамо" - "Александрия"

"Черноморец" - "Заря"

"Днепр-1" - "Металлист 1925"

"Минай" - "Оболонь"

"Колос" - "Полесье"

"Верес" - ЛНЗ

10-й тур

7 октября

"Заря" - "Шахтер"

"Рух" - "Минай"

"Полесье" - "Динамо"

"Днепр-1" - "Верес"

"Колос" - "Ворскла"

ЛНЗ - "Александрия"

"Кривбасс" - "Черноморец"

"Оболонь" - "Металлист 1925"

11-й тур

21 октября

"Шахтер" - ЛНЗ

"Верес" - "Рух"

"Динамо" - "Днепр-1"

"Оболонь" - "Заря"

"Ворскла" - "Полесье"

"Александрия" - "Колос"

"Металлист 1925" - "Кривбасс"

"Черноморец" - "Минай"

12-й тур

28 октября

"Черноморец" - "Шахтер"

"Рух" - "Александрия"

"Колос" - "Динамо"

"Заря" - "Полесье"

"Кривбасс" - "Днепр-1"

"Ворскла" - "Металлист 1925"

"Минай" - "Верес"

ЛНЗ - "Оболонь"

13-й тур

4 ноября

"Динамо" - "Шахтер"

"Рух" - "Оболонь"

"Верес" - "Заря"

"Днепр-1" - "Александрия"

"Минай" - "Ворскла"

"Полесье" - "Кривбасс"

ЛНЗ - "Колос"

"Металлист 1925" - "Черноморец"

14-й тур

11 ноября

"Шахтер" - "Днепр-1"

"Черноморец" - "Рух"

"Кривбасс" - "Динамо"

"Заря" - ЛНЗ

"Оболонь" - "Ворскла"

"Александрия" - "Верес"

"Колос" - "Минай"

"Полесье" - "Металлист 1925"

15-й тур

25 ноября

"Шахтер" - "Полесье"

"Динамо" - "Рух"

"Колос" - "Заря"

"Днепр-1" - "Черноморец"

"Ворскла" - ЛНЗ

"Александрия" - "Оболонь"

"Минай" - "Кривбасс"

"Верес" - "Металлист 1925"

Напомним, чемпионом Украины по результатам прошлого сезона УПЛ стал донецкий "Шахтер". Второе место в итоговой турнирной таблице занял "Днепр-1", третьей финишировала "Заря". Киевское "Динамо" в прошлом сезоне УПЛ заняло лишь четвертое место.

Вылетели из УПЛ: "Ингулец", харьковский "Металлист" и "Львов". Новичками УПЛ стали: "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ Черкассы.

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