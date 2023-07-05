Динамо - Шахтер / фото ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига сообщила дату старта нового сезона чемпионата Украины по футболу

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, сезон УПЛ-2023/24 стартует 29 июля. 

Также УПЛ представила календарь матчей первого круга чемпионата. 

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Гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" в первом туре сыграют против "Металлиста 1925" и "Миная" соответственно. Серебряный призер прошлого сезона УПЛ "Днепр-1" в 1-м туре нового сезона сыграет против полтавской "Ворсклы", а луганская "Заря", завоевавшая бронзу в прошлом сезоне, в первом туре померяется силами с "Рухом". 

Первое украинское Классическое дерби болельщики в новом сезоне смогут увидеть в 13 туре - "Динамо" примет "Шахтер" на своем поле. Ориентировочная дата - 4 ноября. 

Календарь матчей первого круга УПЛ

1-й тур

29 июля

  • "Металлист 1925" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Заря"
  • "Динамо" - "Минай"
  • "Ворскла" - "Днепр-1"
  • "Александрия" - "Кривбасс"
  • "Оболонь" - "Колос"
  • ЛНЗ - "Черноморец"
  • "Верес" - "Полесье"

2-й тур

5 августа

  • "Верес" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Ворскла"
  • "Оболонь" - "Динамо"
  • "Заря" - "Кривбасс"
  • "Днепр-1" - "Полесье"
  • "Александрия" - "Металлист 1925"
  • "Минай" - ЛНЗ
  • "Колос" - "Черноморец"

3-й тур

12 августа

  • "Шахтер" - "Александрия"
  • "Полесье" - "Рух"
  • "Динамо" - "Металлист 1925"
  • "Ворскла" - "Заря"
  • "Минай" - "Днепр-1"
  • "Кривбасс" - ЛНЗ
  • "Колос" - "Верес"
  • "Черноморец" - "Оболонь"

4-й тур

19 августа

  • "Кривбасс" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Колос"
  • "Черноморец" - "Динамо"
  • "Заря" - "Александрия"
  • "Днепр-1" - "Оболонь"
  • "Верес" - "Ворскла"
  • "Металлист 1925" - "Минай"
  • ЛНЗ - "Полесье"

5-й тур

26 августа

  • "Колос" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Днепр-1"
  • "Динамо" - "Верес"
  • "Минай" - "Заря"
  • "Ворскла" - "Черноморец"
  • "Александрия" - "Полесье"
  • "Оболонь" - "Кривбасс"
  • ЛНЗ - "Металлист 1925"

6-й тур

2 сентября

  • "Минай" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Металлист 1925"
  • "Заря" - "Динамо"
  • "Днепр-1" - ЛНЗ
  • "Ворскла" - "Александрия"
  • "Колос" - "Кривбасс"
  • "Верес" - "Черноморец"
  • "Полесье" - "Оболонь"

7-й тур

16 сентября

  • "Шахтер" - "Оболонь"
  • ЛНЗ - "Рух"
  • "Динамо" - "Ворскла"
  • "Металлист 1925" - "Заря"
  • "Днепр-1" - "Колос"
  • "Александрия" - "Минай"
  • "Кривбасс" - "Верес"
  • "Черноморец" - "Полесье"

8-й тур

23 сентября

  • "Рух" - "Шахтер"
  • ЛНЗ - "Динамо"
  • "Заря" - "Днепр-1"
  • "Ворскла" - "Кривбасс"
  • "Александрия" - "Черноморец"
  • "Полесье" - "Минай"
  • "Металлист 1925" - "Колос"
  • "Оболонь" - "Верес"

9-й тур

30 сентября

  • "Шахтер" - "Ворскла"
  • "Кривбасс" - "Рух"
  • "Динамо" - "Александрия"
  • "Черноморец" - "Заря"
  • "Днепр-1" - "Металлист 1925"
  • "Минай" - "Оболонь"
  • "Колос" - "Полесье"
  • "Верес" - ЛНЗ

10-й тур

7 октября

  • "Заря" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Минай"
  • "Полесье" - "Динамо"
  • "Днепр-1" - "Верес"
  • "Колос" - "Ворскла"
  • ЛНЗ - "Александрия"
  • "Кривбасс" - "Черноморец"
  • "Оболонь" - "Металлист 1925"

11-й тур

21 октября

  • "Шахтер" - ЛНЗ
  • "Верес" - "Рух"
  • "Динамо" - "Днепр-1"
  • "Оболонь" - "Заря"
  • "Ворскла" - "Полесье"
  • "Александрия" - "Колос"
  • "Металлист 1925" - "Кривбасс"
  • "Черноморец" - "Минай"

12-й тур

28 октября

  • "Черноморец" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Александрия"
  • "Колос" - "Динамо"
  • "Заря" - "Полесье"
  • "Кривбасс" - "Днепр-1"
  • "Ворскла" - "Металлист 1925"
  • "Минай" - "Верес"
  • ЛНЗ - "Оболонь"

13-й тур

4 ноября

  • "Динамо" - "Шахтер"
  • "Рух" - "Оболонь"
  • "Верес" - "Заря"
  • "Днепр-1" - "Александрия"
  • "Минай" - "Ворскла"
  • "Полесье" - "Кривбасс"
  • ЛНЗ - "Колос"
  • "Металлист 1925" - "Черноморец"

14-й тур

11 ноября

  • "Шахтер" - "Днепр-1"
  • "Черноморец" - "Рух"
  • "Кривбасс" - "Динамо"
  • "Заря" - ЛНЗ
  • "Оболонь" - "Ворскла"
  • "Александрия" - "Верес"
  • "Колос" - "Минай"
  • "Полесье" - "Металлист 1925"

15-й тур

25 ноября

  • "Шахтер" - "Полесье"
  • "Динамо" - "Рух"
  • "Колос" - "Заря"
  • "Днепр-1" - "Черноморец"
  • "Ворскла" - ЛНЗ
  • "Александрия" - "Оболонь"
  • "Минай" - "Кривбасс"
  • "Верес" - "Металлист 1925"

Напомним, чемпионом Украины по результатам прошлого сезона УПЛ стал донецкий "Шахтер". Второе место в итоговой турнирной таблице занял "Днепр-1", третьей финишировала "Заря". Киевское "Динамо" в прошлом сезоне УПЛ заняло лишь четвертое место. 

Вылетели из УПЛ: "Ингулец", харьковский "Металлист" и "Львов". Новичками УПЛ стали: "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ Черкассы. 

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