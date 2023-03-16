Джанни Инфантино был единственным кандидатом на выборах.

В четверг, 16 марта, в городе Кигали (столица Руанды), прошли выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА).

В должности главы организации был утвержден Джанни Инфантино, который занимал этот пост и ранее. Чиновник продолжит находиться на главной должности во всем мировом футболе еще 4 года, а именно до 2027 года.

"Быть президентом ФИФА - это невероятная честь и привилегия. Я смирен и тронут вашей поддержкой. Это также большая, огромная ответственность.

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Я очень тронут вашей поддержкой. Я обещаю вам, что буду продолжать служить ФИФА, служить футболу во всем мире, служить всем 211 ассоциациям-членам ФИФА", - приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Отметим, что Инфантино был единственным кандидатом на выборах.

52-летний функционер впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, сменив на посту ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала Йозефа Блаттера.

В 2019 году Инфантино был переизбран на второй срок.

Стоит также отметить, что ФИФА приняла решение не учитывать период с 2016 по 2019 год первым сроком Джанни Инфантино в должности президента ФИФА. Таким образом, в 2027 году он имеет шансы снова быть переизбранным на пост президента Международной федерации футбола до 2031 года, поскольку всего глава ФИФА может быть избран на три срока по четыре года каждый.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация футбола официально утвердила новый формат проведения чемпионата мира, который в 2026 году будет совместно проведен США, Канадой и Мексикой.

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