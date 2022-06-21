Правило распространяется как на иностранных футболистов, так и на тренеров.

ФИФА опубликовала новое заявление, связанное с иностранными футболистами и тренерами, которые находятся на контрактах с клубами Украины и РФ.

Из-за вторжения России в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) продлила легионерам из чемпионатов Украины и РФ действие права приостанавливать контракты.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

"Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленные в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам", - сказано в заявлении ФИФА.

Эти нововведения, по мнению ФИФА, дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату одновременно защищая украинские клубы и способствуя выезду иностранных игроков и тренеров из России.

Кроме того, в отношении защиты несовершеннолетних уточнено, что несовершеннолетние, бегущие из Украины в другие страны вместе со своими родителями в связи с российским вторжением, будут считаться выполнившими требования пункта 2 а) статьи 19 RSTP, освобождая их от правила, запрещающего международный трансфер игроков до 18 лет.

ФИФА также продолжает осуждать продолжающееся применение Россией силы в Украине и призывает к скорейшему прекращению войны и восстановлению мира.

Напомним, ФИФА и УЕФА 28 февраля отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ начала в Украине.

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