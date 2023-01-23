Фрэнк Лэмпард продержался на посту тренера "Эвертона" чуть меньше года.

Английский "Эвертон", цвета которого защищает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, отправил в отставку главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Информацию об увольнении 44-летнего специалиста подтвердил официальный сайт ливерпульского клуба.

"Приверженность и самоотверженность Фрэнка и его команды были образцовыми на протяжении всего их пребывания в клубе, но недавние результаты и текущая позиция в лиге означали, что это трудное решение было необходимо принять. Мы желаем Фрэнку и всей его команде удачи в их будущих матчах.

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Клуб приступил к поиску нового менеджера и в надлежащее время сообщит обновленную информацию о назначении. Пол Тейт и Лейтон Бейнс будут проходить обучение до тех пор, пока не будет назначен новый менеджер", - говорится в официальном заявлении клуба.

Фрэнк Лэмпард был назначен на должность главного тренера "Эвертона" 31 января 2022 года.

Под его руководством "ириски" провели 44 матча во всех турнирах, из которых выиграли только 12 поединков и потерпели 24 поражения.

По итогам прошлого сезона "ирискам" удалось сохранить место в АПЛ. "Эвертон" завершил чемпионат на 16-м месте, оторвавшись от зоны вылета лишь на 4 очка.

В текущем сезоне АПЛ команда одержала всего три победы (самое наименьше количество побед среди всех команд), а в последних восьми встречах сыграла дважды вничью и уступила в остальных шести матчах.

Стоит отметить, что за период работы Фрэнка Лэмпарда в основном составе "Эвертона" закрепился украинский защитник Виталий Миколенко. За это время украинец сыграл в 35 матчах "ирисок" во всех турнирах.

По информации talkSPORT, в качестве основных кандидатов на смену Лэмпарду руководство "Эвертона" рассматривает - Марсело Бьельсу и Шона Дайча.

Бьельса ранее возглавлял "Лидс Юнайтед". Благодаря ему клуб сумел вернуться в АПЛ спустя 16 лет после вылета.

Шон Дайч ранее тренировал "Бернли", который в данный момент находится в Чемпионшипе. Он провел в клубе 10 лет и был уволен в феврале 2022 года. Под его руководством команда дважды возвращалась в Премьер-лигу, а также занимала наивысшее для себя седьмое место, благодаря чему участвовала в Лиге Европы.

Кроме того, по слухам, руководством "ирисок" рассматриваются также Ральф Хазенхюттль и Уэйн Руни.

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