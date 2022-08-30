Стало известно, где "Динамо" будет играть номинально домашние игры группового этапа Лиги Европы.

Киевское "Динамо" будет проводить домашние матчи группового раунда Лиги Европы в Кракове на стадионе "Краковия".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне из-за полномасштабной войны в Украине, развязанной российскими оккупантами, все домашние матчи квалификации Лиги чемпионов "Динамо" играло в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

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По информации журналиста Игоря Цыганыка, причиной "переезда" киевского клуба послужили более выгодные финансовые условия - проведение одного матча в Лодзи обходилось киевлянам в 150 тысяч евро, в то время как одна игра в Кракове будет стоить 50 тысяч евро.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА. Согласно результатам жеребьевки "Динамо" попало в группу В, где сыграет с турецким "Фенербахче", кипрским клубом АЕК и французским "Ренном".

Первый номинально домашний матч подопечные Мирчи Луческу сыграют против кипрского клуба АЕК Ларнака. Игра запланирована на 15 сентября.

Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы

1-й тур: "Фенербахче" - "Динамо" - 8 сентября, 19:45

2-й тур: "Динамо" - АЕК Ларнака - 15 сентября, 22:00

3-й тур: "Ренн" - "Динамо" - 6 октября, 22:00

4-й тур: "Динамо" - "Ренн" - 13 октября, 19:45

5-й тур: АЕК Ларнака - "Динамо" - 27 октября, 19:45

6-й тур: "Динамо" - "Фенербахче" - 3 ноября, 22:00

Напомним, киевское "Динамо" выступало в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Во втором раунде отбора "бело-синие" по сумме двух матчей обыграли "Фенербахче" (0:0, 2:1), в третьем раунде прошли австрийский "Штурм" (1:0, 2:1), а в раунде плей-офф уступили португальской "Бенфике" (0:2, 0:3).

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