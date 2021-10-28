Серхи Бархуан будет готовить Барселону к ближайшим матчам.

Руководство каталонской "Барселоны", ранее отправившее в отставку Рональда Кумана, приняло решение назначить временного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны" будет Серхи Бархуан.

Отмечается, что наставник "Барселоны-Б" будет тренировать первую команду до тех пор, пока боссы клуба не определятся с постоянным тренером. В четверг, 28 октября, президент "блаугранас" Хуан Лапорта намерен представить команде их временного тренера.

Читайте такжеБавария потерпела унизительное поражение в Кубке Германии (видео)Напомним, Рональд Куман был уволен после унизительного поражения "Барселоны" в матче против "Райо Вальекано" (0:1).

Нидерландский специалист возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании, пост главного тренера сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне "Барселона" выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в испанском чемпионате.

"Барселона": результаты в сезоне

После десяти игр у "Барселоны" лишь 15 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" проиграла два стартовых матча в групповом этапе Лиги чемпионов против "Бенфики" и "Баварии" с общим счетом 0:6, после чего обыграла киевское "Динамо" (1:0).

Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут дома против "Алавеса" 30 октября в 12-м туре Ла Лиги.

В Лиге чемпионов "Барселона" сыграет 2 ноября против "Динамо" Киев.

Автор: Владимир Медяник