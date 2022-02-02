Пьер-Эмерик Обамеянг согласился на существенное понижение зарплаты.

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался из лондонского "Арсенала" в "Барселону".

Каталонский гранд на своем сайте официально объявил о подписании знаменитого 32-летнего футболиста.

"Арсенал" 1 февраля расторг контракт с габонцем по обоюдному согласию сторон, поэтому форвард достался каталонскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Отступные в контракте составляют 100 миллионов евро. В соглашении есть пункт о том, что игрок может покинуть клуб 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Обамеянг пошел на огромное понижение зарплаты, чтобы каталонцы смогли зарегистрировать его контракт. Габонец до конца нынешнего сезона будет получать около 5 тысяч евро в неделю. Это почти в 84 раза меньше, чем он зарабатывал в АПЛ - около 420 тысяч евро. В следующем сезоне "Барселона" будет платить габонскому форварду больше.

Читайте такжеОфициально: один из лучших игроков в истории Шахтера подписал контракт с новым клубомВ нынешнем сезоне на счету Обамеянга 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Форвард не играл за клуб с декабря, когда попал в скандал с нарушением дисциплины.

Пьер-Эмерик Обамеянг: что известно о футболисте