Артем Довбик великолепно провел декабрь, забил 4 гола в 5 играх за "Жирону" в Ла Лиге.

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик официально признан лучшим футболистом декабря в чемпионате Испании.

Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

В голосовании за престижную награду форвард сборной Украины обошел нападающего "Атлетика" Бильбао Иньяки Уильямса и вингера мадридского "Реала" Родриго.

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В декабре Артем Довбик сыграл пять матчей в составе "Жироны" в рамках чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. По одному мячу украинец забил в играх с "Барселоной" и "Бетисом" и дублем отличился в поединке с "Алавесом".

Всего в активе Артема Довбика уже 11 забитых голов и пять голевых передач в 18 матчах за "Жирону" в рамках чемпионата Испании.

"Жирона" в декабре сыграла пять матчей в испанской Ла Лиге, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. После 19-ти туров каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 баллами в активе.

Напомним, Артем Довбик перешел в "Жирону" минувшим летом из "Днепра-1". Действующий контракт украинского форварда с испанским клубом действует до 30 июня 2028 года.

Стоит отметить, что благодаря потрясающим результатам в Испании, трансферная стоимость Довбика выросла на 13 миллионов и теперь составляет 28 миллионов евро.

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