Николя Пепе перебрался в турецкий "Трабзонспор".

Появились новые подробности перехода ивуарийского нападающего Николя Пепе в турецкий "Трабзонспор" из лондонского "Арсенала".

Как стало известно, 28-летний ивуариец перебрался в "Трабзонспор" на правах свободного агента.

Действующее соглашение Пепе с "канонирами" действовало до конца сезона 2023/24. Но, руководство лондонского клуба приняло решение расторгнуть контракт с форвардом. Эту информацию подтвердил официальный сайт "Арсенала".

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Николя Пепе присоединился к "канонирам" летом 2019 года. За трансфер ивуарийского нападающего "Арсенал" заплатил "Лиллю" 80 миллионов евро. На тот момент трансфер Пепе был самым дорогим в истории лондонского клуба.

В составе английского клуба Пепе сыграл 112 матчей, забил 27 голов и отдал 21 голевую передачу. С "канонирами" ивуариец выиграл Кубок Англии в сезоне 2019/20.

Прошлый сезон Николя Пепе провел в Лиге 1 в составе "Ниццы", где забил 8 голов в 28 матчах.

С турецким клубом Пепе подписал контракт до лета 2024 года.

Добавим, что "Трабзонспор" после 4 туров чемпионата Турции занимает 7-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда финишировала шестой и осталась без еврокубков в этом.

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