Ожидается, что Андрей Ярмоленко вернется в киевское "Динамо".

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко покидает футбольный клуб "Аль-Айн".

Клуб из ОАЭ на своем официальном сайте подтвердил уход 33-летнего футболиста.

Пресс-служба "Аль-Айна" опубликовала пост в социальных сетях, в котором клуб попрощался с Ярмоленком.

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"Удачи и спасибо, Ярмоленко", - говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Ярмоленко перешел в "Аль-Айн" летом 2022 года после ухода из лондонского "Вест Хэма".

В составе клуба из ОАЭ украинский нападающий сыграл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

По информации СМИ, Ярмоленко вернется в киевское "Динамо", в составе которого выступал в период с 2007 по 2017 год.

В футболке "бело-синих" Ярмоленко сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. С "Динамо" он трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и три раза Суперкубок.

Ранее "Аль-Айн" покинул украинский тренер Сергей Ребров. 49-летний специалист возглавил национальную сборную Украины по футболу.

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