Выборы нового президента УАФ состоится 25 января 2024 года.

Легенда мирового футбола и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента Украинской ассоциации футбола.

Накануне состоялось заседание регистрационной комиссии для установления полномочий делегатов и кворума внеочередного XXVI Конгресса УАФ, сообщает официальный сайт организации.

В ходе заседания установлено, что все постоянные члены УАФ, которые имеют право выдвижения кандидатов на должность президента организации, предоставили протоколы заседаний своих руководящих органов по данному вопросу. Во всех протоколах на должность президента УАФ выдвинута кандидатура Андрея Шевченко.

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Рабочая группа УАФ пришла к выводу, что кандидатура Андрея Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным уставом организации для кандидатов на избрание президентом Украинской ассоциации футбола.

О результатах заседаний комиссии и рабочей группы сообщено ФИФА и УЕФА, которые постоянно получают информацию о ходе подготовки к Конгрессу УАФ.

Внеочередной конгресс УАФ, на котором проведут выборы нового президента организации состоится 25 января 2024 года. Заседание состоится в Доме футбола в Киеве. Начало - в 12:00 по киевскому времени.

Добавим, что Андрей Шевченко был официально выдвинут в кандидаты на должность президента УАФ 12 декабря. Бывший главный тренер сборной Украины принял предложение баллотироваться на этот пост, взяв время на подготовку программы и подбор команды.

Сообщалось, что Шевченко приедет в Киев 10 января 2024 года. Ожидается, что в это же время станут известны имена его будущих помощников на посту главы УАФ.

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