Роберто Де Дзерби вспомнил, как покидал "Шахтер" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Главный тренер футбольного клуба "Брайтон" Роберто Де Дзерби, который раньше возглавлял "Шахтер", высказал свое мнение о войне в Украине.

В интервью итальянским журналистам экс-наставник "горняков" рассказал, как покидал донецкий клуб после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Также итальянский специалист отметил, что в этой войне Украина защищает свою территорию.

"Донецкий "Шахтер" - это формирующий опыт в моей жизни. Очень сильная команда, которая лучше всего соответствовала моему представлению о футболе. Я говорил игрокам, что через два-три года выведу их в полуфинал Лиги чемпионов.

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Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно осознавать, что твоей команды больше нет. Ее отменили. Она исчезла.

Мне помогли ценности отца Альфредо и матери Альвианы. Я чувствовал ответственность перед ребятами. "Я не брошу вас, я останусь с вами до конца", - сказал я им. В то время как многие, в том числе клуб, говорили, что войны никогда не будет, что это просто игра мускулами между двумя странами.

Я никогда не чувствовал страха. Единственным страхом была возможность во время движения к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом были выстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в гостиницу, где нас держали взаперти.

Что можно коротко сказать об этом? Одна страна была захвачена другой. Точка. Украина защищает свою территорию. Больше здесь нечего сказать", - приводит слова Де Дзерби издание Sportitalia.

Роберто Де Дзерби был назначен главным тренером "Шахтера" летом 2021 года. С донецким клубом итальянский специалсит стал чемпионом УПЛ, выиграл Суперкубок Украины и вывел "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов.

После полномасштабного нападения России на Украину Де Дзерби покинул "Шахтер", а затем возглавил английский "Брайтон".

В прошлом сезоне АПЛ под руководством итальянца "чайки" заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и обеспечили себе место в групповом раунде Лиги Европы.

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