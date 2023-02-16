Переехав во Францию Руслан Малиновский пошел на повышение зарплаты.

В начале января этого года полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".

Накануне СМИ раскрыли зарплаты футболистов "Марселя". Таким образом, стало известно, сколько зарабатывает 29-летний украинский хавбек в французском клубе.

По данным StatsOMP, в "Марселе" Малиновский получает 150 тысяч евро в месяц без вычета налогов и дополнительных бонусов (в год - 1,8 млн евро).

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Стоит отметить, что это относительно небольшие деньги для французского клуба. Более того, эта сумма ставит 29-летнего украинца в один ряд с наиболее низкооплачиваемыми игроками "Марселя".

При этом переехав во Францию Малиновский пошел на повышение зарплаты. В "Аталанте" Руслан зарабатывал на 700 тысяч евро меньше - 1,1 миллиона евро в год.

Сообщается, что самым высокооплачиваемым игроком "провансальцев" является Эрик Байи. Защитник зарабатывает почти в три раза больше Малиновского - 416 000 евро в месяц.

В составе "Марселя" Руслан Малиновский сыграл уже восемь матчей и забил два гола.

Накануне именно гол украинского полузащитника помог "Марселю" победить ПСЖ в Кубке Франции и выйти в следующий раунд турнира.

В турнирной таблице чемпионата Франции "провансальцы" занимают второе место с 49 баллами в активе. Отставание от ПСЖ составляет 5 очков.

Следующий матч "Марсель" сыграет 19 февраля против "Тулузы" на выезде.

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