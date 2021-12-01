Мирча Луческу / фото REUTERS
Федерация футбола Румынии рассматривает главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу на должность коуча сборной Румынии.
Об этом сообщает Digi Sport.
Источник отмечает, что уже сформирован шорт-лист из тренеров, которые потенциально могут возглавить национальную команду Румынии. Луческу - первый кандидат из списка, которого стремятся пригласить на эту должность.
Заметим, что тренер Мирел Редой покинул сборную Румынии после того, как не выполнил задачу попасть на чемпионат мира-2022. Теперь команда ищет нового тренера.
Читайте такжеЗвезду Луческу на аллее славы возле Донбасс Арены залили голубой краской (фото)
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- Контракт 76-летнего румына с "Динамо" действует до 2024 года.