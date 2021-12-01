Сборная Румынии готова пригласить Мирчу Луческу на пост наставника команды.

Федерация футбола Румынии рассматривает главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу на должность коуча сборной Румынии.

Об этом сообщает Digi Sport.

Источник отмечает, что уже сформирован шорт-лист из тренеров, которые потенциально могут возглавить национальную команду Румынии. Луческу - первый кандидат из списка, которого стремятся пригласить на эту должность.

Заметим, что тренер Мирел Редой покинул сборную Румынии после того, как не выполнил задачу попасть на чемпионат мира-2022. Теперь команда ищет нового тренера.

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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Контракт 76-летнего румына с "Динамо" действует до 2024 года.

Автор: Артем Будрин