"Астон Вилла" еще не дала "зеленый свет" на трансфер Филиппе Коутиньо, но переговоры продолжаются.

Полузащитник английской "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо близок к переходу в катарский "Аль-Духаиль".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний бразилец уже согласовал контракт с "Аль-Духаилом", но "Астон Вилла" еще не дала "зеленый свет" на трансфер. Переговоры между клубами продолжаются и катарцы могут сделать улучшенное предложение.

Филипп Коутиньо: карьера

Коутиньо начинал свой путь в футболе на родине в команде "Васко да Гама". А первым клубом бразильца в Европе стал миланский "Интер".

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Имя себе Коутиньо сделал в "Ливерпуле", за который выступал с 2013 по 2018 год.

В январе 2018 года "Барселона" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" за 120 миллионов евро. За каталонцев Филиппе провел в общей сложности 106 матчей и забил 26 голов. В сезоне 2019/20 бразилец был арендован "Баварией", которой он помог выиграть "требл".

За сборную Бразилии Коутиньо сыграл 68 поединков и отметился 21 забитым мячом.

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