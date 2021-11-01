Селезнев жаждет побить рекорд Шацких и Реброва.

Экс нападающий сборной Украины, ныне защищающий цвета закарпатского "Миная" Евгений Селезнев рассказал, когда планирует завязать с профессиональным футболом.

По словам одиозного футболиста, он не намерен вешать бутсы на гвоздь до тех пор, пока не станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины по футболу.

"Мне надо забить восемь голов. Только забиваю восьмой – сразу ухожу и скажу "Большое спасибо".

Пусть потом побьют мой рекорд. Мне все равно, я выполнил свое слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернется, Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Я слишком зациклен, наверное, на голах, поэтому не залетает", – заявил игрок "Миная" в интервью программе Великий футбол.

Читайте такжеВ 40 лет - 400-й гол: легенда футбола Ибрагимович "зажег" в центральном матче тура Серии А (видео)Шанс забить свой очередной гол и приблизиться к рекорду у Селезнева есть уже сегодня, 1 ноября. Его "Минай" в рамках 13-го тура УПЛ сыграет в гостях против "Днепра-1".

Отметим, что в нынешнем сезоне украинской Премьер лиги Селезнев сыграл 10 матчей в составе "Миная", но голов не забивал, отдав лишь один голевой пас.

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам с трибун.

Автор: Владимир Медяник