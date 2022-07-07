Хосеп Гвардиола передал защитникам Украины мяч с автографами чемпионов Англии.

Знаменитый испанский тренер Хосеп Гвардиола, который возглавляет "Манчестер Сити", выразил поддержку Украине красивым жестом. Тренер "горожан" получил подарок от солдат ВСУ и сделал презент в ответ.

Накануне футбольный Олег Смалийчук вместе с украинскими военными на передовой сыграли в футбол и подарили мяч Пепу Гвардиоле, подписанный защитниками Украины. Так они отблагодарили знаменитого испанского специалиста за поддержку Украины и Александра Зинченко.

Гвардиола наконец-то получил этот подарок и записал обращение, в котором признался, что такой презент его очень взволновал, сообщает KDK.

"Олег, я получил твой подарок. Большое спасибо тебе и твоим ребятам за видео, которое вы прислали, оно глубоко взволновало меня.

Я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдет. Когда получишь его, пришли мне еще одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки "Манчестер Сити", выигравшие последний чемпионат Англии.

Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится и вы вернетесь к нормальной жизни, к своим близким", – сказал Гвардиола.

Видео обращения Гвардиолы:

Стоит отметить, что наставник чемпионов Англии-2022 Хосеп Гвардиола неоднократно высказывался в поддержку Украины. Испанский специалист даже призывал ЕС и НАТО больше поддерживать Украину.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 134-й день.

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