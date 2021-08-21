Сергей Болбат усилил черниговскую команду.

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат проведет следующий сезон в черниговской "Десне".

Об этом сообщает официальный Facebook "Десны".

"Десна" арендовала 28-летнего универсального хавбека на один сезон. Болбат будет выступать за черниговскую команду под номером 7. Сергей сможет дебютировать за "Десну" в матче УПЛ против "Динамо" уже 22 августа.

Болбат ранее также защищал цвета "Металлиста", донецкого "Металлурга", бельгийского "Локерена" и "Мариуполя". Отметим, что Сергей может закрыть позицию не только вингера, но и правого защитника.

Болбат 5 раз появлялся на поле в футболке национальной сборной Украины. В минувшем сезоне Сергей сыграл 8 поединков за "Шахтер" и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что "Десна" неожиданно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины после четырех туров. Черниговцы идут пока без потерь очков.

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Автор: Артем Будрин