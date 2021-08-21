Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат проведет следующий сезон в черниговской "Десне".
Об этом сообщает официальный Facebook "Десны".
"Десна" арендовала 28-летнего универсального хавбека на один сезон. Болбат будет выступать за черниговскую команду под номером 7. Сергей сможет дебютировать за "Десну" в матче УПЛ против "Динамо" уже 22 августа.
Болбат ранее также защищал цвета "Металлиста", донецкого "Металлурга", бельгийского "Локерена" и "Мариуполя". Отметим, что Сергей может закрыть позицию не только вингера, но и правого защитника.
Болбат 5 раз появлялся на поле в футболке национальной сборной Украины. В минувшем сезоне Сергей сыграл 8 поединков за "Шахтер" и отметился одной голевой передачей.
Напомним, что "Десна" неожиданно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины после четырех туров. Черниговцы идут пока без потерь очков.