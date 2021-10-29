В семье Виталия Буяльского - пополнение / фото instagram.com/buialska.alina
Полузащитник "Динамо" Киев и сборной Украины Виталий Буяльский во второй раз стал отцом.
Об этом в Instagram сообщила супруга футболиста Алина. Она опубликовала трогательные фото.
У пары родился сын. Знаменательное событие произошло 29 октября. Как назвали ребенка - пока неизвестно.
"Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо", - написала Буяльская.
фото instagram.com/buialska.alina
фото instagram.com/buialska.alina
фото instagram.com/buialska.alina
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Виталий и Алина Буяльские уже воспитывают дочь Злату, которой в ноябре исполнится четыре года.
Виталий Буяльский: статистика в сезоне
- В составе "Динамо" Буяльский провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.
- Осенью Буяльский вернулся в сборную Украины и сыграл против Казахстана, но в следующих играх отбора на ЧМ-2022 не смог помочь команде из-за травмы.