У полузащитника Виталия Буяльского родился сын.

Полузащитник "Динамо" Киев и сборной Украины Виталий Буяльский во второй раз стал отцом.

Об этом в Instagram сообщила супруга футболиста Алина. Она опубликовала трогательные фото.

У пары родился сын. Знаменательное событие произошло 29 октября. Как назвали ребенка - пока неизвестно.

"Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо", - написала Буяльская.

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Виталий и Алина Буяльские уже воспитывают дочь Злату, которой в ноябре исполнится четыре года.

Виталий Буяльский: статистика в сезоне

В составе "Динамо" Буяльский провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.

Осенью Буяльский вернулся в сборную Украины и сыграл против Казахстана, но в следующих играх отбора на ЧМ-2022 не смог помочь команде из-за травмы.

Автор: Антон Дударь