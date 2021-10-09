Игорь Леонов возглавил Минай / фото ФК Минай
Футбольный клуб "Минай" после увольнения Василия Кобина назначил Игоря Леонова новым главным тренером команды.
Об этом сообщил официальный сайт "Миная".
Леонов приступил к своим обязанностям с 9 октября.
Вместе с Леоновым в тренерский штаб "Миная" вошел еще один экс-игрок "Шахтера" Михаил Старостяк.
Напомним, что в текущем чемпионате Украины "Минай" занимает лишь 13-е место, набрав 6 очков в девяти матчах.
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Игорь Леонов: что о нем известно
- 54-летний Леонов наиболее известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", с которым четыре раза становился серебряным призером УПЛ и два раза выиграл Кубок Украины.
- Тренерскую карьеру он начал в академии "Шахтера". Затем в качестве главного тренера возглавлял клубы УПЛ - "Ильичевец" (2011-2012) и киевский "Арсенал" (2019)
- С 2013 года он занимал должность координатора детской академии "Шахтера".