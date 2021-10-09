"Минай" нашел замену Василию Кобину.

Футбольный клуб "Минай" после увольнения Василия Кобина назначил Игоря Леонова новым главным тренером команды.

Об этом сообщил официальный сайт "Миная".

Леонов приступил к своим обязанностям с 9 октября.

Вместе с Леоновым в тренерский штаб "Миная" вошел еще один экс-игрок "Шахтера" Михаил Старостяк.

Напомним, что в текущем чемпионате Украины "Минай" занимает лишь 13-е место, набрав 6 очков в девяти матчах.

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Игорь Леонов: что о нем известно

54-летний Леонов наиболее известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", с которым четыре раза становился серебряным призером УПЛ и два раза выиграл Кубок Украины.

Тренерскую карьеру он начал в академии "Шахтера". Затем в качестве главного тренера возглавлял клубы УПЛ - "Ильичевец" (2011-2012) и киевский "Арсенал" (2019)

С 2013 года он занимал должность координатора детской академии "Шахтера".

Автор: Антон Дударь