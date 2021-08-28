Болельщики "Черноморца" недружелюбно встретили команду перед матчем.

Одесские фанаты совершили нападение на автобус с футболистами "Черноморца" перед матчем 6-го тура УПЛ против "Александрии".

Об этом сообщает Telegram Troublemakers & Ultras Action.

"Противостояние фанатов "Черноморца" с клубом получило свое продолжение перед домашним матчем против "Александрии". Одесситы встречали автобус с командой дорогой к стадиону. Как видим, ситуация становится все более напряженной, от призывов на баннерах фанаты перешли к более решительным действиям", - говорится в сообщении.

Когда автобус ехал на стадион, фанаты сперва попытались остановить его, а затем начали бросать файеры и петарды. Автобус все же смог проехать дальше.

Отметим, что ультрас "Черноморца" не нравится то, что клуб активно сотрудничает с "Динамо". Летом одесский клуб арендовал у киевлян 12 футболистов, а тренирует команду Юрий Мороз, который до этого работал в системе "Динамо".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь