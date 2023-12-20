"Бавария" продолжает погоню за "Байером" в таблице чемпионата Германии.

В среду, 20 декабря, состоялся поединок 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Вольфсбург" принимал "Баварию".

Игра проходила на стадионе "Фольксваген Арена" и завершилась победой гостей.

Мюнхенцы открыли счет на 33-й минуте - гол с передачи Томаса Мюллера забил Джамал Мусиала. Спустя десять минут Харри Кейн удвоил преимущество "Баварии". Ассистировал ему Томас Мюллер. В компенсированное к первому тайму время "Вольфсбургу" удалось отыграть один мяч - Максимилиан Арнольд забил с передачи Йоакима Мехле.

Видео дня

"Вольфсбург" - "Бавария" - 1:2

Голы: Арнольд, 45+1 - Мусиала, 33, Кейн, 43

Мюнхенская "Бавария" набрала 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. "Вольфсбург" с 19 баллами идет на девятой позиции. Лидирует в таблице "Байер", в активе которого 42 набранных очка.

В следующем туре немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" встретится с "Майнцом", а "Бавария" сыграет против "Хоффенхайма".

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