Обошли грандов: Шахтер возглавил один из статистических рейтингов Лиги чемпионов

"Шахтер" пасует лучше всех в турнире.

Донецкий "Шахтер" возглавил рейтинг точности передач в Лиге чемпионов после четырех туров группового этапа. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Показатель точности передач "Шахтера" в Лиге чемпионов составляет 90,3%. "Горняки" отдали 2398 пасов, из которых 2170 оказались точными. По этому статистическому показателю "Шахтер" обошел таких грандов европейского футбола, как "Челси" (89,8%), "Бавария" (89,8%), "Ман Сити" (89,5%) и "Реал" (89,3%). Читайте такжеЛига чемпионов: аналитики оценили шансы Шахтера и Динамо выйти в плей-офф Что касается "Динамо", то у киевлян показатель точности передач равен 80,85%. Среди всех участников ЛЧ динамовцы занимают 23-е место. "Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов После четырех туров оба украинских клуба набрали по одному очку - "Шахтер" добыл его в игре с "Интером", а "Динамо" - в матче с "Бенфикой". При этом на двоих "Шахтер" и "Динамо" забили один гол (он на счету "горняков").

"Шахтер" в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом" занимает последнее место, на 5 очков отставая от молдавского клуба и на 6 - от "Интера". Мадридцы уже недосягаемы.

"Динамо" также идет последним с отставанием в 3 очка от "Бенфики" и 5 - от "Барселоны". "Бавария" уже гарантировала себе плей-офф.

В заключительных турах "Динамо" сыграет с "Баварией" в Киеве и "Бенфикой" в Лиссабоне. "Шахтер" в гостях встретится с "Интером", а затем будет принимать "Шериф". Автор: Антон Дударь

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