В 19-м туре чемпионата Испании "Реал" приехал к "Хетафе". Хозяева поля победили с минимальным счетом благодаря голу турецкого форварда Энеса Унала.
Заметим, что Андрей Лунин провел всю игру в запасе.
У "Реала" прервалась беспроигрышная серия, насчитывавшая 15 матчей подряд. В последний раз мадридцы проигрывали в 8-м туре Ла Лиги "Эспаньолу" (2:1) еще 3 октября прошлого года. С тех пор команда Карло Анчелотти 13 раз победила и дважды сыграла вничью со счетом 0:0 (против "Кадиса" и "Осасуны").
"Хетафе" - "Реал" - 1:0
Гол: Унал, 9
"Хетафе": Сориа, Суарес, Кабако (Ньом, 63), Митрович, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Луис, 74), Унал (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64)
"Реал": Куртуа, Васкес (Гонсалес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46), Каземиро, Модрич, Кроос (Иско, 85), Асенсио (Азар, 46), Родриго (Диас, 67), Бензема
Видео обзор матча
Читайте такжеРеал хочет быстро избавиться от двух звездных футболистов
Чемпионат Испании: положение команд
- Мадридский "Реал" с 46 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" имеет на 8 баллов меньше и занимает второе место. У них две игры в запасе. В топ-3 также входит "Бетис" (33 очка), у которого тоже два матча в запасе.
- "Атлетико" провел 18 матчей, набрал 32 очка и располагается на пятой позиции.
- "Барселона" сыграла 18 поединков и занимает седьмое место с 28 зачетными пунктами.
- "Хетафе" имеет 18 очков и занимает 16-е место.