"Хетафе" сенсационно выиграл у "сливочных".

В 19-м туре чемпионата Испании "Реал" приехал к "Хетафе". Хозяева поля победили с минимальным счетом благодаря голу турецкого форварда Энеса Унала.

Заметим, что Андрей Лунин провел всю игру в запасе.

У "Реала" прервалась беспроигрышная серия, насчитывавшая 15 матчей подряд. В последний раз мадридцы проигрывали в 8-м туре Ла Лиги "Эспаньолу" (2:1) еще 3 октября прошлого года. С тех пор команда Карло Анчелотти 13 раз победила и дважды сыграла вничью со счетом 0:0 (против "Кадиса" и "Осасуны").

"Хетафе" - "Реал" - 1:0

Гол: Унал, 9

"Хетафе": Сориа, Суарес, Кабако (Ньом, 63), Митрович, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Луис, 74), Унал (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64)

"Реал": Куртуа, Васкес (Гонсалес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46), Каземиро, Модрич, Кроос (Иско, 85), Асенсио (Азар, 46), Родриго (Диас, 67), Бензема

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Чемпионат Испании: положение команд