Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о конкуренции на позиции вратаря в его команде.
Цитирует 62-летнего итальянца издание AS.
Анчелотти объяснил, что Андрей Лунин не попадает в основной состав "сливочных", потому что на воротах там стоит лучший голкипер мира - 29-летний бельгиец Тибо Куртуа.
"У Лунина нет игрового времени просто потому, что первым номером "Реала" является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает и все это понимают. Лунин обладает многими качествами. Это вратарь, который станет успешным в своей карьере", - сказал Анчелотти.
Напомним, что 29 декабря Куртуа сдал положительный тест на коронавирус. Однако 30 декабря бельгиец сдал дважды подряд отрицательные ПЦР-тесты.
2 января "Реал" будет принимать "Хетафе" в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"
- Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь один официальный матч.
- Он дебютировал за "Реал" неудачно, вылетев с командой из Кубка Испании 2020-2021.
- В сезоне 2021-2022 Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.