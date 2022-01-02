Карло Анчелотти высказался о Тибо Куртуа, который является конкурентом Андрея Лунина.

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о конкуренции на позиции вратаря в его команде.

Цитирует 62-летнего итальянца издание AS.

Анчелотти объяснил, что Андрей Лунин не попадает в основной состав "сливочных", потому что на воротах там стоит лучший голкипер мира - 29-летний бельгиец Тибо Куртуа.

"У Лунина нет игрового времени просто потому, что первым номером "Реала" является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает и все это понимают. Лунин обладает многими качествами. Это вратарь, который станет успешным в своей карьере", - сказал Анчелотти.

Напомним, что 29 декабря Куртуа сдал положительный тест на коронавирус. Однако 30 декабря бельгиец сдал дважды подряд отрицательные ПЦР-тесты.

2 января "Реал" будет принимать "Хетафе" в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

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