"Оболонь" попытается взять реванш у "Динамо" за недавнее поражение в рамках УПЛ.

В среду, 27 сентября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет против "Оболони".

Игра пройдет на стадионе "Оболонь-Арена".

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Главным арбитром встречи назначен Назарий Дьордь из Ужгорода. Помогать ему будут Миронов Алексей и Юхименко Михаил.

"Динамо" и "Оболонь" уже пересекались в этом сезоне - в рамках второго тура УПЛ "бело-синие" обыграли "пивоваров" на их поле со счетом 4:2. Два гола в составе "Динамо" забил Андрей Ярмоленко, еще по одному мячу в активе Виталия Буяльского и Владислава Ваната. За "Оболонь" забили Руслан Черненко и Даниил Карась.

Отметим, что "Оболонь" на прошлой стадии турнира победила ФК "Звягель" (1:0).

Оболонь - Динамо: прогноз

"Динамо" является безоговорочным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу подопечных Мирчи Луческу принимаются с коэффициентом 1,41. Победа "Оболони" оценивается коэффициентом 6,40. Ничья - 4,90.

Коэффициент на проход "Динамо" в следующий раунд Кубка Украины - 1,20, на "Оболонь" коэффициент - 4,30.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом матча "Оболонь" - "Динамо" является победа "бело-синих" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 7,40.

Оболонь - Динамо: трансляция

В прямом эфире поединок "Оболонь" - "Динамо" покажет телеканале "2+2". Также трансляция этой встречи будет доступна на YouTube-канале Football Hub.

Начало матча - в 17:00 по киевскому времени.

Добавим, что "Динамо" является действующим победителем Кубка Украины. В сезоне-2020/21 киевляне победили луганскую "Зарю". В предыдущем сезоне розыгрыш Кубка Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Также турнир был досрочно завершен в сезоне-2021/22.

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