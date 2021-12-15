Андрей Шевченко подчеркнул, что победа была необходима, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

Украинский специалист Андрей Шевченко прокомментировал свою первую победу на посту главного тренера "Дженоа" - над "Салернитаной" в Кубке Италии.

В своем послематчевом комментарии Шевченко отметил, что победа должна придать команде уверенности:

"Стала ли эта победа облегчением для команды? Да. Это, безусловно, глоток свежего воздуха, который был нам нужен, чтобы вернуть себе уверенность. Я думаю, что это была заслуженная победа, если не считать неудачный отрезок в середине матча. Ребята выжали максимум из своих возможностей".

"Я знал, что столкнусь с некоторыми трудностями, но постепенно мы пытаемся справляться с ними. Впереди нас ждут два очень сложных матча - против "Лацио" и "Аталанты". Надо добывать какие-то очки до открытия трансферного окна. Мы прорабатываем некоторые варианты для усиления, которое нам необходимо. Пока мы довольны счетом 1:0 против "Салернитаны".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

В пяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 1 очко.

"Дженоа" проиграл "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Роме" (0:2) и "Милану" (0:3), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 17 сыгранных туров команда Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 18-м месте. У "Дженоа" всего 10 набранных очков.

Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче - в Кубке Италии "Дженоа" удалось одолеть "Салернитану" со счетом 1:0.

Автор: Антон Дударь