Команда украинского специалиста смогла пробиться в следующий раунд Кубка Италии.

Во вторник, 14 декабря, в рамках 1/16 финала Кубка Италии по футболу "Дженоа" под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко играл против "Салернитаны".

Матч проходил на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершился победой хозяев поля.

Шевченко выставил на матч с "Салернитаной" довольно экспериментальный состав. По сравнению с предыдущим поединком против "Сампдории" в составе произошло сразу 8 изменений.

Несмотря на сильно ослабленный состав, первую победу "грифонам" под началом украинского тренера все же удалось добыть. Единственный и победный гол забил Экубан на 77-й минуте встречи.

"Дженоа" - "Салернитана" - 1:0

Гол: Экубан, 77

"Дженоа": Семпер, Бираски, Бани, Васкес, Сабелли, Гальдамес, Эрнани (Туре, 89), Портанова (Мелегони, 60), Камбьязо (Гильоне, 46), Экубан, Дестро (Каллон, 60)

"Салернитана": Фьорилло, Ярошиньски, Гальоло, Богдан (Гьомбер, 83), Делли, Кешрида, Ди Таккьо, Кастанос (Кулибали, 75), Скьявоне (Оби, 65), Вергани (Сими, 65), Джурич (Гондо, 83)

Предупреждения: Гальдамес, 21, Васкес, 32 - Скьявоне,11, Колантуоно, 12, Вергани, 45+2, Ди Такьо, 57

Видео гола:

Свой следующий матч "Дженоа" сыграет против римского "Лацио" в гостях в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Игра запланирована на 17 декабря.

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Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

В пяти матчах под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 1 очко.

"Дженоа" проиграл "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Роме" (0:2) и "Милану" (0:3), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 17 сыгранных туров команда Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 19-м месте. У "Дженоа" всего 10 набранных очков.

Автор: Владимир Медяник