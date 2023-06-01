Прощальный матч Евгения Селезнева состоится 6 июня в Ужгороде.

Бывший нападающий "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев объявил о завершении спортивной карьеры и планирует сыграть прощальный поединок.

37-летний футболист сообщил, что пригласил принять участие в своем прощальном поединке легенду украинского футбола Андрея Шевченко, однако бывший игрок "Милана" и обладатель "Золотого мяча" отклонил это предложение.

"Я общался с Андреем Николаевичем Шевченко, он сейчас в Украине, но скоро уезжает. Я его пригласил на свой прощальный матч и он взял время для размышлений. Мы повторно пообщались, у него не получается приехать, но он передает приветы. В моем прощальном матче будут играть те люди, с которыми я проходил определенный этап своей карьеры.

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Главная цель прощального матча - собрать много денег. Я достигну этой цели. Я не продаю билеты, вход будет свободный. Приходите и поддержите. Я собрал не стопроцентный состав. Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать. Жду еще решения Сергея Станиславовича Реброва. Я его очень уважаю. Он легенда, как и Максим Шацких. Я буду благодарен, если они приедут", - рассказал Селезнев в комментарии "Футбол 2.0".

Добавим, что прощальный матч Евгения Селезнева состоится 6 июня в Ужгороде. Участие в поединке примут Дарио Срна, Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Александр Алиев, Артем Милевский, Руслан Ротань, Александр Хацкевич, Мирон Маркевич, Артем Довбик и другие звезды украинского футбола.

Евгения Селезнев за свою карьеру сыграл 257 матчей и забил 117 голов в УПЛ. В Украине форвард защищал цвета "Шахтера", киевского "Арсенала", "Днепра", "Колоса" и "Миная". Также нападающий выступал и за рубежом, в частности, в испанской Малаге и других клубах.

В составе сборной Украины Селезнев сыграл 57 матчей и забил 11 голов.

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