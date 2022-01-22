Аргентинский форвард обиделся на экс-игрока "Ливерпуля" за критику.

Бывший защитник "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал о том, как игрок ПСЖ Лионель Месси оскорбил его в личной переписке.

Как заявил экс-игрок сборной Англии, знаменитый аргентинский нападающий назвал его ослом. Таким образом форвард отреагировал на слова Каррагера о том, что Месси - не слишком удачный трансфер для ПСЖ.

"Я в эфире программы Monday Night Football, тут приходит сообщение в инстаграме. От Месси, от него самого. Я не буду показывать личную переписку, но он назвал меня ослом.

Месси смотрит Monday Night Football, так что, надеюсь, он и сейчас смотрит, поэтому, Лео, я тебя очень люблю. Ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом. Ок, я принимаю это", – цитирует Каррагера Daily Mail.

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