Победу "Ноттингему" принес Крис Вуд, отличившийся хет-триком в этой игре.

Во вторник, 26 декабря, состоялся поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ньюкасл" принимал "Ноттингем".

Игра проходила на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась сенсационной победой гостей.

Счет в игре открыл "Ньюкасл" - на 23-й минуте встречи Александр Исак реализовал пенальти. В концовке первого тайма гости счет сравняли - с передачи Энтони Эланги забил Крис Вуд. В начале второго тайма Крис Вуд оформил дубль и вывел "Ноттингем" вперед. На 60-й минуте новозеландский нападающий оформил хет-трик и поставил точку в этой игре. Ассистировал ему Мурильо.

"Ньюкасл" - "Ноттингем Форест" - 1:3

Голы: Исак, 23 - Вуд, 45+1, 53, 60

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Ботман (Холл, 79), Шер, Берн (Ливраменто, 55), Майли, Гимараэс, Лонгстафф (Жоэлинтон, 71), Альмирон (Уилсон, 55), Исак, Гордон

"Ноттингем Форест": Тернер, Айна, Мурильо, Ниакате, Монтьель (Уильямс, 70), Данилу (Куяте, 90+1), Сангаре (Йейтс, 70), Эланга (Уоррелл, 90+1), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Домингес, 79), Вуд

Предупреждения: Гордон (27), Гимараэс (85), Шер (88) - Сангаре (26), Монтьель (27), Уильямс (84)

Обзор матча:

"Ноттингем" набрал 17 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 29 баллами занимает седьмую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Ньюкасл" сыграет против "Ливерпуля", а "Ноттингем" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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