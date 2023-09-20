Юрий Вирт считает, что молодые футболисты "Шахтера" не выкладываются на 100% на поле.

Во вторник, 20 сентября, донецкий "Шахтер" проиграл португальскому "Порту" в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Экс-голкипер "горняков" и бывший наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру дончан. Тренер считает, что молодым игрокам "Шахтера" нужно изменить свое отношение к игре и больше выкладываться на поле.

"Молодым футболистам "Шахтера" нужно задуматься. Кажется, что они немного взлетели, сыграв несколько матчей за сборную и в Лиге чемпионов, и считают себя звездами. Видно, что у них не то отношение, как раньше.

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Они полагают, что на классе будут обыгрывать команды в УПЛ, но класса им не хватает, а самоотдачи на 100% нет.

Им нужно опуститься на землю, работать и доказывать, что они действительно хорошие игроки. Я имею в виду Бондаренко, который получает красные, а потом месяц не играет, и того же Судакова", - приводит слова Вирта издание "Украинский футбол".

Напомним, "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3. Единственный гол "горняков" забил венесуэльский нападающий Кевин Келси.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Патрика ван Леувена сыграют против бельгийского "Антверпена". Поединок состоится 4 октября.

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