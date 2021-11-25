Луганскому клубу нужно побеждать в Риме, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира.

Луганская "Заря" в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций сыграет в гостях против римской "Ромы". Поединок пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме 25 ноября.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Заря".

Рома - Заря: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

"Рома"

Римская "Рома" сейчас находится не в лучшей своей форме и для подопечных Жозе Моуриньо никакой другой результат матча с "Зарей", кроме как победа, будет считаться провалом.

Турнирное положение римлян в группе ЛК таково, что для выхода в плей-офф им нужно побеждать "Зарю". "Рома" провально сыграла оба матча против норвежского "Буде-Глимта", проиграв в гостях со счетом 6:1 и сыграв вничью в Риме 2:2. В активе итальянского клуба 7 набранных баллов и вторая позиция в группе. У "Буде-Глимта", который идет первым - 8 баллов. Норвежский клуб сыграет в пятом туре против ЦСКА Софии и вероятнее всего возьмет три очка в этой встрече. Отпускать норвежцев римляни не намерены.

Перед матчем против "Зари" подопечные Жозе Моуриньо сыграли матч чемпионата Италии против "Дженоа" Андрея Шевченко и выиграли со счетом 2:0, тем самым прервав свою серию без побед, которая насчитывала три матча.

Матч против "Дженоа" показал, что "Рома" находится в хорошей форме после перерыва на международные игры и, следовательно, команде Виктора Скрипника придется очень непросто в Риме.

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"Заря"

Луганский клуб неудачно стартовал в этом розыгрыше Лиги конференций, проиграв два стартовых матча против "Буде-Глимта" на выезде со счетом 3:1 и дома "Роме" (0:3). Казалось, что после стартовых двух туров "Заря" уже не сможет зацепиться за путевку в плей-офф, однако луганчане не сдались и проявили свой характер в следующих двух турах, добыв две победы над болгарским ЦСКА София. Эти две победы позволили луганчанам вернуться в турнирнирную борьбу и претендовать вновь на выход в следующий раунд турнира.

Перед матчем против "Ромы" подопечные Виктора Скрипника уступили аутсайдеру УПЛ "Львову" на выезде со счетом (2:1), но вряд-ли стоит учитывать этот результат, поскольку "Заря", вероятнее всего, была сосредоточена на подготовке к игре в Риме.

Несмотря на то, что "Заря" крупно проиграла "Роме" в матче первого круга, игра в Риме может быть успешной для луганчан. Жозе Моуриньо сосредоточен сейчас на борьбе в Серии А, и возможно, выступления в Лиге конференций для римлян не являются первостепенным результатом. Если "Заря" покажет в этой игре свой максимум, покажет характер, то у них есть возможность зацепиться за победу, и потом в заключительном туре взять реванш у "Буде-Глимт" за поражение в первом туре, и как итог, выйти в плей-офф Лиги конференций. Такой резульат был бы большим успехом для украинской команды и болельщики верят, что это под силу команде Виктора Скрипника.

Кто не сыграет?

У "Ромы" перед матчем с "Зарей" есть весомые кадровые потери. Не сыграют в Риме Кристанте, Спинаццола и Калафьори - ключевые игроки римского клуба. Вероятно, что еще некоторым игрокам основы Моуриньо даст отдых, поскольку далее у "Ромы" непростые игры в Серии А. Это шанс для "Зари". У луганского клуба травмирован только вратарь Никита Шевченко и под вопросом участие Кочергина. Остальные футболисты в полной боевой готовности находятся и будут бороться за нужный результат.

Ориентировочные составы

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Кумбулла, Ибаньес, Верету, Пеллегрини, Дзаньоло, Мхитарян, Эль-Шаарави, Абрахам

"Заря": Мацапура, ​​Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын, Назарина, Булеца, Хомченовский, Аллахьяр, Громов, Шахаб

Слова перед матчем

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо:

"Если мы обыграем "Зарю", мы останемся в игре. Если мы проиграем - вылетим. Ничья оставляет судьбу на последний тур. Для нас матч с "Зарей" - это финал. Сложно играть в Серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь.

Мы потеряли всех левых защитников. В связи с этой неприятной ситуацией мы разработали другую схему, но состав не подходит для такой игры. Игроки будут вынуждены адаптироваться. Мы будем искать баланс и сыграем с Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся позже. Возможно, он сыграет.

Абрахам много работает для команды и очень помогает нам в построении игры, даже в обороне, своим прессингом. Он научился действовать как командный игрок. Рано или поздно он начнет забивать, тогда у него будет все, что необходимо. Однако травмы ограничивают его возможности.

Завтра Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против "Зари". Я не жду ничего особенного от Дзаньоло, я жду лучшего от команды - мы должны сделать все, чтобы победить".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Силу "Ромы" мы ощутили еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит - это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости. Но было бы даже не честно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат. Но для этого нам нужно "прыгнуть выше головы". Мне кажется, что моей команде это по силам.

Мы только вышли из паузы. У нас 2 недели были спокойные, без суеты. Будут играть сильнейшие, уставших, я уверен, нет. Есть ребята, которые испытывают легкое недомогание, но когда видишь свою фамилию на табло и выходишь на футбольное поле, все "болячки" забываются. На прекрасном стадионе, с квалифицированной командой и адскими болельщиками играть в наслаждение, это мечта каждого не только молодого, но и опытного игрока. Мы гордимся своим пребыванием здесь и с нетерпением ждем поединка. Постараемся достойно представить и "Зарю" Луганск, и Украину".

Арбитр

Матч между римской "Ромой" и луганской "Зарей" обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Этот арбитр судил отборочный матч в Лиге Европы УЕФА для луганской "Зари" против венского "Рапида" в Запорожье (2:3).

Автор: Владимир Медяник