Пеп Гвардиола планирует покинуть клубный футбол.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола принял решение касательно своего будущего.

Как сообщает The Times, после победы с "горожанами" в Лиге чемпионов, испанец решил не брать паузу в карьере и доработать свой контракт с английским клубом до конца.

Действующее соглашение тренера с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году.

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По информации источника, после завершения контракта Гвардиола точно покинет "Манчестер Сити". Более того, утверждается, что титулованный тренер принял решение покинуть работу в клубном футболе.

Cообщается, что Гвардиола хочет попробовать свои силы в международном футболе, возглавив какую-то национальную сборную.

Напомним, Пеп Гвардиола начал тренерскую карьеру в большом футболе в сзеоне-2008/2009, возглавив каталонскую "Барселону". За четыре сезона с "блаугранас" он выиграл 14 трофеев и стал самым успешным тренером в истории каталонского клуба.

Затем испанский коуч взял паузу в карьере, а в 2013/2014 возглавил "Баварию". С немецким клубом Гвардиола завоевал 7 трофеев.

В 2016 году Пеп Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити". Период работы в английском клубе стал для него самым успешным в карьере.

С "горожанами" испанец стал пятикратным чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23), двукратным победителем Кубка Англии (2018/19, 2022/23), четырехкратным победителем Кубка английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), двукратным победителем Суперкубка Англии (2018, 2019) и победителем Лиги чемпионов (2022/23).

Всего за свою карьеру Пеп Гвардиола завоевал 35 трофеев и сравнялся по этому показателю с румынским наставником "Динамо" Мирчей Луческу. Самым титулованным тренером в истории футбола является Алекс Фергюсон, завоевавший за свою карьеру 48 трофеев.

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