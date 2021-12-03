Ральф Рангник вдохновлялся украинским тренером.

Новоиспеченный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в очередной раз вспомнил Валерия Лобановского.

63-летний немец был учеником легендарного украинского тренера. Об этом он рассказал для официального сайта "Ман Юнайтед".

"Когда я впервые начал тренировать "Викторию" из моего родного Бакнанга, то мы играли против киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Я сам был на поле играющим тренером и потом много раз рассказывал эту историю: через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух футболистов больше".

"После матча я поговорил с Лобановским через переводчика, и мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю. Потом я пошел смотреть на тренировку "Динамо" и с того мгновения понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках", - сказал Рангник.

Среди других вдохновивших его тренеров Рангник упомянул Хельмута Гросса и Арриго Сакки.

Ральф Рангник: чем он известен

Немец известен тем, что был создателем империи "Ред Булл" в футболе. Он был спортивным директором "РБ Лейпцига", "РБ Зальцбурга" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

В качестве тренера Рангник возглавлял "Шальке", "Штутгарт", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и ряд других немецких команд.

Последним местом работы Ральфа был московский "Локомотив", где он работал консультантом.

Автор: Артем Будрин