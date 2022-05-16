Эрик тен Хаг хочет сохранить португальского голеадора в команде.

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который был назначен новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", высказался о будущем португальского форварда Криштиану Роналду в клубе.

Новый наставник "красных дьяволов" заявил, что он хотел бы поработать с Криштиану в следующем сезоне.

"Роналду - гигант. Он уже столько всего продемонстрировал, но, думаю, Криштиану до сих пор остается невероятно амбициозным.

Мне бы хотелось сохранить его в команде.

Он стал очень важной фигурой для "Манчестер Юнайтед" в этом году и может и дальше выдавать отличную статистику", - приводит слова Daily Mail.

Отметим, что Криштиану Роналду вернулся в "МЮ" минувшим летом, перейдя из туринского "Ювентуса". Многие эксперты считают возвращение португальца в клуб ошибкой руководства, поскольку Роналду нарушил баланс и климат в раздевалке команды. Именно португальского форварда считают главным виновником провального сезона манкунианцев.

Напомним, в начале этого сезона "Манчестер Юнайтед" тренировал Уле-Гуннар Сульшер. Под его руководством команда демонстрировала неутешительные результаты (8-е место после 13-ти туров) и в итоге норвежский специалист был отправлен в оставку. На смену ему пришел Ральф Рангник. Немецкому тренеру не удалось сильно улучшить положение команды (6-е место после 37-ми туров). Манкунианцы не смогут занять в этом сезоне место выше 6-го, а в случае поражения в последнем туре и вовсе могут опуститься на 7-е место и не попасть даже в Лигу Европы.

Тен Хагу предстоит проделать серьезную работу, чтобы вывести из кризиса "МЮ", и в первую очередь кадровую. После назначения нидерландца в СМИ сообщали, что он намерен избавиться от Криштиану Роналду. Но, судя из заявления самого тренера, он хочет работать с португальским голеадором.

Добавим, что действующий контракт Роналду с английским клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне португальский футболист провел 30 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 18 голов и выполнил три голевые передачи. В Лиге чемпионов Роналду сыграл за "МЮ" в 7 играх и отметился 6 забитыми мячами.

Эрик тен Хаг: чем он известен