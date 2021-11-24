Каталонцы снова не смогли обыграть "Бенфику" и рискуют вылететь из ЛЧ.

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ничейный исход поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:0).

Испанского специалиста цитирует Marca.

"Мы выглядели очень мощно, к этому мы и стремились. Не хватило только гола. Забей мы, все говорили бы, что "Барса" провела прекрасный матч, хотя это и было на самом деле. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще один матч. Считаю, что мы играли здорово. Такую "Барселону" мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола", - сказал Хави.

"Мы забили всего один раз в двух играх, и то с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да. Мы - "Барселона" и должны побеждать. Речь не только об игре с "Баварией" [в 6-м туре], но и обо всех остальных. Выходить на матчи надо с тем же настроем, что и сегодня. Вопреки ничьей, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо", - добавил тренер.

Положение команд перед последним туром: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1

В заключительном туре "Бенфика" дома примет "Динамо", а "Барселона" в гостях сыграет против "Баварии". Если лиссабонцы обыграют киевлян, то "Барса" в параллельном матче будет вынуждена так же набрать три очка в Мюнхене на "Альянц Арене", что довольно непросто. Риск оказаться в Лиге Европы для каталонцев существенен.

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

Матчи 6-го тура пройдут 7 и 8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Артем Будрин