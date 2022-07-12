Фернандо Гайбор установил новый рекорд чемпионата Эквадора.

В воскресенье, 10 июля, состоялся поединок чемпионата Эквадора, в котором "Индепендьенте дель Валье" принимал на своем поле "Кумбая". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Этот поединок привлек внимание мировой футбольной общественности благодаря голу эквадорского футболиста Фернандо Гайбора, который забил потрясающим ударом со своей половины поля.

На 94-й минуте встречи футболисты "Кумбая" неудачно разыграли угловой и мяч достался Гайбору, 30-летний полузащитник увидев, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, решился нанести мощный удар со своей половины поля. Футболист был вознагражден за свою смелость, ведь мяч влетел после его выстрела точно в сетку ворот соперника.

Видео гола:

По информации Opta, Фернандо Гайбор забил гол с 70,9 метра. Это рекордное расстояние, с которого забивали гол в чемпионате Эквадора.

Отметим, что в этом матче Гайбор вышел на замену и провел на поле всего 27 минут. Помимо гола, эквадорец за отведенное ему время успел заработать еще и же.

Этот матч проходил в рамках первого тура второго раунда эквадорского чемпионата. Первую часть сезона "Индепендьенте" завершил на четвертом месте, уступив лидеру чемпионата три очка.

Ранее УНИАН сообщал, что Ромео Бекхэм, сын легендарного экс-футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, отличился феерическим голом в стиле своего знаменитого отца.

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